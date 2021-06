Evénement : La « CM to CM » : le 1er trail de l’année organisé par l’Association Dream of Trail le dimanche 13 juin !

La bonne nouvelle est tombée vendredi dernier : l’Association Dream of Trail a reçu le feu vert de la Préfecture pour organiser le 1er Trail de l’année 2021 à Saint-Martin : La « CM to CM » (Crédit Mutuel).

La « CM to CM » comprend deux parcours qui partent du Crédit Mutuel de Marigot pour arriver au Crédit Mutuel de Hope Estate. Un départ à 7 heures pour un 10 Kms avec 500 mètres de dénivelé ouvert à tous et à partir de 16 ans. Chaque personne en forme et qui pratique une activité sportive régulièrement peut y participer. Un peu d’effort et de mental suffiront à parcourir les chemins qui passeront par les crêtes pour aller jusqu’au Pic Paradis et redescendre à Hope Estate.

Le 2ème parcours de 16 kms (départ à 7 heures) sera réservé uniquement aux coureurs et traileurs expérimentés majeurs car ils devront en plus des kms, parcourir 1000 mètres de dénivelé en montant et descendant 3 ravines parmi les plus techniques de la partie française. Et plus exactement : Départ Crédit Mutuel Marigot, Concordia, Water Tank, Les Crêtes, descente de Grand Fond, remontée par la Ravine Moho, Pic Paradis, Ravine Arawak et descente de la Careta vers l’arrivée au Crédit Mutuel de Hope Estate.

Attention, une licence FFA ou un certificat médical est obligatoire pour les inscriptions sur les deux parcours.

Les inscriptions sont ouvertes sur www.sport-timing-caraibes.com avec un nombre de dossards limités pour des raisons de sécurité sanitaire.

Tarifs : 10€ le 10kms et 12€ le 16kms.

Pas d’inscriptions le jour de la course

La remise des dossards s’effectuera sur le parking de Galisbay à Marigot, le samedi 12 juin de 10h à 13h.

Bien entendu, toutes les consignes sanitaires seront respectées. Des masques et gels hydroalcooliques seront mis à disposition, aux départs et à l’arrivée. Deux mètres de distanciation devront être respectés entre chaque personne.

Les infos, parcours et règlements sont sur le site www.dreamoftrail.com et sur la page Facebook : Dream of Trail SXM.

Tous les participants devront posséder leur propre Ecocup car il n’y aura pas de timbales plastiques aux ravitaillements et non plus à l’arrivée. L’Association Dream of Trail participe elle aussi à la protection de l’environnement à Saint-Martin et de la planète ! _AF