ÉDUCATION – CULTURE : Les jeunes de la classe CHAM en concert au GCBC

Mardi dernier, les clients du Grand Case Beach Club ont eu l’agréable surprise d’assister à deux représentations musicales données par 20 élèves de la classe CHAM du collège Soualiga.

Organisé par le Club du Tourisme de Saint-Martin et le prestigieux établissement hôtelier de Grand-Case, cet évènement a permis de mettre en valeur les jeunes talents locaux dans le cadre de leur voyage pédagogique à New-York prévu en septembre prochain. Âgés de 13 ans, les 20 élèves de la Classe à Horaires Aménagés Musique, dont un issu des classes ULIS, font également partie du foyer socio-éducatif du collège Soualiga. Porteur de ce projet de génie, Antoine Grandemange, leur professeur de musique accompagné mardi de son binôme Annabelle Ducrot, a souhaité que ces élèves ouvrent leur champ des possibles et leur esprit en leur faisant découvrir la Grande Pomme, ville cosmopolite et artistique. Pour boucler son budget de 78.000€ faits de dons récoltés lors de concerts de charité, Antoine a choisi de faire appel au Club du Tourisme. Véronique Legris, directrice de ce dernier, a été sensibilisée par l’initiative : « Nous avons décidé de participer à notre mesure pour permettre à ces enfants qui sont principalement à l’école ou au foyer de vivre cette opportunité unique à orientation musicale. Aujourd’hui, nous les mettons en valeur ». Battant le tambour en rythme, les élèves, issus de divers milieux sociaux, ont démontré un réel plaisir de jouer ensemble. Tous musiciens, jouant différents instruments, ont été vivement applaudis par l’assemblée.

New-York, fief des artistes de tout horizon

Au programme de ce grand voyage qui s’annonce mémorable pour les 20 élèves, concerts de musique classique, de percussions de rue, comédies musicales, rencontres avec des professionnels du milieu et visites d’écoles de musique. Le projet est né il y a maintenant 5 ans, lorsque Antoine Grandemange emmène l’ancienne classe CHAM à Anse Marcel pour se produire en concert. Bon nombre des jeunes ne s’étaient jamais rendus dans cette zone, demandant même à leur professeur s’ils étaient encore à Saint-Martin. Il était donc important pour leur professeur de musique de mettre en place un projet pour que la nouvelle promotion puisse s’ouvrir au monde et se projeter vers un avenir prometteur. Le choix de New-York s’est imposé de lui-même de par son multilinguisme et de sa scène artistique particulièrement active. Le voyage pédagogique de ces 20 élèves à New-York compte de nombreux partenaires : le Club de Tourisme de Saint-Martin, le rectorat de Guadeloupe, la Direction des Affaires Culturelles de Guadeloupe (DAC), la Collectivité, les entreprises du port de Galisbay, Julien Gumbs, Europcar, certaines radios locales, l’association Mix’Art et la boutique One by K qui aura la charge de confectionner les tenues de voyage des jeunes talents saint-martinois. Le budget n’étant pas encore complètement bouclé, tout don est le bienvenu (voir infos). La classe CHAM du collège Soualiga a fermé ses portes jeudi dernier pour la clôture de l’année académique, laissant libre cours à l’enthousiasme des élèves dans la préparation de leur voyage avant d’attaquer leur dernière année dans leur établissement scolaire à la prochaine rentrée scolaire. Bravo pour ce magnifique projet qui pousse la jeunesse saint-martinoise à briller par son talent et à réaliser ses rêves. _Vx

Infos pour participer au financement du projet : +590 690 71 11 61 – +590 690 66 95 61

