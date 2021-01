Manifestation du corps enseignant et des élèves de la filière « Bois » du Lycée Professionnel : 277 000€ débloqués en urgence par la Collectivité

L’union fait la force ! Privés de leurs outils de travail depuis des lustres, environ 250 professeurs et élèves du Lycée Professionnel des Iles du Nord ont organisé une marche pacifique hier matin en direction de la Collectivité de Saint-Martin pour manifester leur ras-le-bol général quant aux manques de moyens matériels dans la filière « Bois ».

Trop c’est trop pour les professeurs et les élèves de la filière « Bois » du LPO ! En effet, seules 2 machines-outils sur 19 sont actuellement en état de fonctionnement. Ce qui rend impossible de toute évidence la formation technique des élèves en atelier. D’autant plus que se profilent dans les mois à venir les examens BAC PRO Menuiserie, Bois et Matériaux Associés ainsi que les CAP Charpente et Menuiserie.

Face à la gronde grandissante des manifestants, une délégation a été reçue hier matin par le président de la Collectivité.

Daniel Gibbs leur a annoncé le déblocage en urgence de 277 000€ pour le remplacement des machines défectueuses de la section « Bois ».

Reste à savoir maintenant dans quels délais ces machines pourront être mises à disposition des élèves au vu des dates d’examens ? _AF