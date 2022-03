ÉDUCATION ARTISTIQUE // MIX’ART SAINT MARTIN 2022 : la journée de restitution gâchée

Après une semaine intensive d’ateliers d’éveil artistique dans plusieurs écoles, l’adrénaline a fait place à la déconvenue totale pour les responsables de cette initiative pluridisciplinaire dédiée à la jeunesse de Saint Martin en raison d’une organisation douteuse de la part des services de la Collectivité concernant la journée de restitution prévue vendredi dernier en matinée.

Cette journée de restitution était l’occasion pour l’association ARIANA, les artistes partenaires et les enfants concernés par le programme MIX’ART, de célébrer une semaine d’art riche en émotions et en transmission de savoir. Initialement programmé pour les scolaires le vendredi à 10h à la halle des sports du stade Vanterpool, l’évènement a été déménagé sur le front de mer de Marigot en dernière minute, laissant peu de marche de manœuvre sur la logistique à mettre en place pour un tel rassemblement. Il devait accueillir une exposition des 35 toiles de street art réalisées par les élèves qui ont suivi les ateliers animés par un artiste, que ce soit ESPA, MASH ou encore Hajar Masbah venue spécialement de Paris. Sans oublier le concert jeunesse des enfants ayant suivi les ateliers musicaux de quatre musiciens professionnels pour un voyage musical classique autour de l’opéra avec la Flûte Enchantée de Mozart. Mais c’est finalement sur le parking de Galisbay que la représentation s’est improvisée. Les conditions météorologiques n’étaient pas non plus du côté des organisateurs avec de fortes pointes de vent. Si l’association ARIANA, après des mois de travail, avait réussi à mettre en place une semaine d’ouverture culturelle avec le programme MIX’ART axé sur la musique, l’opéra et les arts plastiques ciblant 500 jeunes grâce à des ateliers dans les établissements scolaires, la journée de restitution n’a guère été à la hauteur de l’émerveillement suscité par ces quatre journées artistiques. Les 500 enfants sont arrivés en bus vers 9h, sur un parking en plein soleil. La scène n’était que grossièrement montée et aucune toile de street art n’était exposée. En somme, rien n’était prêt. Catherine Proust, directrice de l’association ARIANA, n’a pas caché sa profonde déception, partagée par le vice-recteur Michel Sanz. Après 1h30 de retard, le concert a enfin pu débuter avec une interprétation de la Flûte Enchantée de Mozart avec les enfants et les musiciens. Le quatuor est resté sur scène pour jouer plusieurs autres morceaux dont l’hymne de Saint Martin, chantée en chœur avec les enfants assis par terre. Le show a été écourté vu le timing serré des navettes devant ramener les élèves dans leurs écoles respectives. Le concert ouvert au grand public prévu le soir a été annulé, les conditions n’étaient guère réunies pour que les musiciens puissent proposer une prestation digne de ce nom, et sans piano de concert qui devait être fourni par la Collectivité. Cette dernière, soumise au « droit de réserve » pendant la période électorale, accuse un choix de date peu raisonnable dans une semaine où avait également lieu le SXM Festival, qui aurait, selon Alex Richards, directeur du service de la culture à la Collectivité, monopolisé la société prestataire en charge d’organiser la journée de restitution de MIX’ART. Cette date avait pourtant été convenue et confirmée par toutes les parties en décembre dernier. Malgré ce triste constat du bouquet final de MIX’ART SAINT MARTIN 2022, l’association ARIANA, les acteurs de l’évènement et les enfants garderont un souvenir mémorable de cette semaine de partage et de création artistique. _Vx

