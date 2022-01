HOMMAGE : Triste disparition de Stachy

Pour beaucoup, l’année 2022 commence sous de tristes auspices : Stachy, figure emblématique de Saint Martin, s’est éteint à l’âge de 52 ans.

Qui n’a jamais entendu parler de « Chez Stachy » ou « Stachy’s Hut » pour les anglophones… endroit incontournable situé sur la route de Cul de Sac, ce bar restaurant fait partie des institutions de Saint Martin, connu non seulement pour ses soirées endiablées et son ambiance bonne enfant mais aussi pour procurer un sentiment de bien-être pour quiconque s’y arrête. De son vrai nom Eustace Mills, Stachy aura su créer un environnement à la fois divertissant et réconfortant, il avait toujours le mot pour rire et la phrase pour vous faire sourire. Nombreux s’y rendaient pour y retrouver des amis, d’autres s’y arrêtaient par hasard, et charmés par la magie des lieux et de son propriétaire, ils y revenaient. Parce que quand on se rend « Chez Stachy », on y retourne toujours. Certains concerts de reggae restent encore dans tous les mémoires, la musique rassemble et Stachy savait transmettre sa passion. Depuis ce mardi dernier, « Chez Stachy » a perdu son soleil et la hutte du bonheur pleure. Mais la famille de Stachy, ses proches et les habitués se succèdent pour lui rendre hommage, pour continuer de le faire exister à travers leurs souvenirs et leurs anecdotes qu’ils échangent en mémoire de ce grand homme à l’âme si belle. L’émotion y est réellement palpable. Originaire de Dominique, Stachy était connu pour être un grand travailleur, ne comptant pas les heures et toujours prêt à aider ceux dans le besoin. Il laisse derrière lui six enfants qui invitent toutes celles et ceux qui le souhaitent à les retrouver « Chez Stachy » au 69 Rue de Cul de Sac ce samedi de 15h à 22h30 pour rendre un dernier hommage à leur père qui continuera pour sûr à marquer les esprits. Une collecte de fonds sera mise en place lors de ce moment de partage et de recueillement afin d’offrir à Stachy un enterrement digne de lui. _Vx