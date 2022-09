EDF s’explique sur les récentes coupures d’électricité

Les coupures de courant se sont multipliées ces semaines passées, dont la dernière en date, ce mardi 20 septembre, fut particulièrement longue, impactant de nombreux quartiers du territoire pendant plusieurs heures d’affilée. EDF Saint-Martin a communiqué ce mercredi 21 septembre à ce propos.

La coupure d’électricité de ce mardi 20 septembre causée par un double déclenchement a débuté tôt dans la matinée, sur, entre autres, les quartiers de Galisbay, Friar’s Bay, Hope Estate, Mont Vernon 1-2-3, la Baie Orientale et les Jardins de la BO, Grand-Case, Anse Marcel et Cul-de-Sac. Dans ce message adressé aux clients au lendemain de la panne, l’antenne EDF Saint-Martin déclare se sentir concernée par les conséquences liées à ces coupures d’électricité à répétition : « Ces dernières semaines, le réseau électrique a subi plusieurs défauts qui ont impacté le quotidien des Saint-Martinois. Nous tenons à vous présenter nos sincères excuses pour les désagréments occasionnés par ces coupures. » EDF Saint-Martin assure que ses techniciens mettent tout en œuvre, 7 jours sur 7, pour réalimenter au plus vite les quartiers touchés par une coupure d’électricité.

Les équipes travaillent tous les jours sur le réseau de distribution ou en centrale de production. Les services d’EDF Saint-Martin informent également la population concernée que depuis le passage d’Irma en 2017, la société renouvelle les matériels les plus sensibles du réseau électrique et enfouit la totalité des réseaux aériens, soit 30% du réseau électrique total. L’objectif d’une telle manœuvre est de sécuriser l’alimentation électrique et la rendre plus résiliente aux aléas météorologiques. Électricité De France admet : « Malgré cela, la qualité de service ces dernières semaines n’est pas au rendez-vous. Sachez que nous ne nous satisfaisons pas de cela et mobilisons toute notre expertise pour améliorer la situation durablement. » En guise de conclusion, EDF Saint-Martin remercie les usagers pour leur compréhension. _Vx

Pour joindre le service clientèle d’EDF Saint-Martin en cas de difficulté particulière : 05.90.87.50.30

329 vues totales, 329 vues aujourd'hui