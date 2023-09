ÉCONOMIE / Vie chère à SXM : le rapport de l’INSEE fait débat

En mars et avril 2022, L’INSEE a effectué pour la première fois une enquête comparative sur les prix à la consommation à Saint-Martin par rapport à la France hexagonale. Lundi dernier, Jean-Baptiste Herbet, directeur interrégional INSEE Antilles Guyane, présentait à la presse, aux élus et partenaires socio-professionnels les résultats de cette enquête qui ne fait pas l’unanimité.

La restitution s’est déroulée en présence du 1er vice-président de la Collectivité, Alain Richardson, en sa qualité de président de l’Institut Territorial de la Statistique et des Études et Économiques de Saint-Martin (ITSEE), de Philippe Winnicki, directeur fraîchement nommé de l’ITSEE, de la 2ème vice-présidente Bernadette Davis, de certains conseillers territoriaux et représentants socio-professionnels comme la CCISM et le Club du Tourisme. La comparaison spatiale des prix entre Saint-Martin et la France hexagonale, effectuée entre le 1er mars et le 22 avril 2022 par six enquêteurs engagés par la Collectivité et formés par l’INSEE, prend compte de 2.500 relevés pour 400 familles de produits vendus dans la grande distribution, les magasins spécialisés, petits magasins et marchés du territoire. En moyenne, les prix à la consommation à Saint-Martin sont plus élevés de 12% par rapport à la France hexagonale (contre 16% en Guadeloupe, 14% en Martinique et en Guyane, 10% à Mayotte et 9% à La Réunion). Ce pourcentage a été vivement contesté par plusieurs acteurs présents sous prétexte, justifié, que le panier type utilisé pour le comparatif est basé sur les habitudes de consommation des guadeloupéens, en raison du manque de données disponibles pour le panier de Saint-Martin. L’écart le plus prégnant se situe dans le secteur de l’alimentation avec des prix supérieurs de 47% à Saint-Martin. Les produits laitiers, la viande, la pâtisserie, les produits céréaliers et les boissons non alcoolisées sont les aliments qui contribuent le plus à cet écart. Les prix du tabac et des boissons alcoolisées sont inférieurs de 33% sur le territoire, deux produits qui sont pourtant plutôt consommés par les touristes de passage.

Pour le logement, les prix sont supérieurs de 21% en notant cependant un coût plus onéreux de l’eau contrairement à l’électricité et au gaz. Les loisirs et la culture atteignent un pourcentage supérieur de 27%, l’hôtellerie et la restauration 22%, la santé 11% et enfin, les services de télécommunication avec un pourcentage supérieur élevé de 43%. Autre chiffre qui a suscité le scepticisme de l’assemblée, celui des transports qui englobe l’aérien, le routier, l’entretien et la réparation des véhicules où les prix sont inférieurs de 13%. Selon l’INSEE, les saint-martinois utilisent plus leur voiture (avec un carburant taxé à 12 centimes d’euros par litre) qu’ils ne prennent l’avion. Pour Alain Richardson, ces résultats peuvent être trompeurs face à la réalité sur le terrain et le ressenti des habitants. La création récente de l’ITSEE représente donc un point de départ pour améliorer les données et affiner les résultats. _Vx

