ECONOMIE : Mise en demeure d’un garage hors la loi stockant des carcasses de voiture

Lors de sa visite début mars, l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement a constaté qu’un garage situé à Concordia exploitant une activité d’entreposage de véhicules hors d’usage (VHU) n’était pas en règle. Des carcasses étaient notamment entreposées sur une zone non étanche et des liquides dangereux n’étaient pas récupérés comme ils devaient l’être de manière sécurisée.

Il s’avère également que l’établissement ne disposait ni de l’agrément nécessaire, ni de l’enregistrement requis auprès des autorités.

La Deal a donc mis en demeure PAV, l’exploitant de l’installation, de régulariser sa situation administrative pour exploiter un centre VHU d’ici trois mois. Dans cette attente, son activité est suspendue. Si au bout des trois mois, il n’a toujours pas régularisé sa situation il devra évacuer toutes les carcasses de voitures et déchets (moteurs, huiles, batteries, filtres, etc.) présents sur son site vers des sociétés agréées. Il devra également cesser définitivement son activité de stockage de VHU et sécuriser le site. (soualigapost.com)