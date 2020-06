Un homme sauvé de la noyade par des baigneurs au Galion

Les pompiers ont secouru un nageur sauvé de la noyade ce dimanche 28 juin vers 13h30 par plusieurs témoins qui se trouvaient sur la plage du Galion.

La victime est un Antillais de 25 ans, résidant en partie hollandaise, qui était venu se baigner avec sa famille sur la plage du Galion.

L’eau n’est pas très profonde à cet endroit là mais sa mère a remarqué qu’il se débattait dans l’eau et a appelé à l’aide.

Il était près d’un petit bateau qui était au mouillage près de la plage, a déclaré l’une des nombreuses personnes témoins de l’incident. Ses amis l’ont aidé à le sortir de l’eau et l’un d’entre eux a essayé de le réanimer en pratiquant un massage cardiopulmonaire en attendant l’arrivée les pompiers qui avaient été alertés. Il lui a probablement sauvé la vie.

Les pompiers arrivés sur place ont prodigué les premiers soins et ont poursuivi la réanimation avant de l’emmener à l’hôpital de Marigot pour y être examiné. Un peu plus tard, il a été transporté à l’hôpital de St Maarten pour y être soigné.

On ne connaît pas les causes de ce malaise qui aurait pu entraîner une noyade. Peut-être un déjeuner excessif qui aurait pu entraîner un étouffement ou alors une possible hydrocution.