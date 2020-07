ECONOMIE : Le club du tourisme est prêt à travailler

Ils étaient une cinquantaine à assister à la réunion d’information organisée le 22 juillet par le club du tourisme, nouvelle structure qui succède à l’association des hôteliers et qui souhaite fédérer l’ensemble des professionnels du tourisme.

Hôteliers, restaurateurs, chauffeurs de taxi, assureur, gérants d’activités nautique, nombreux étaient les chefs d’entreprise à être venus comprendre les ambitions du club du tourisme.

«Le produit touristique a changé, il faut se réinventer et de ne pas rester sur ses acquis. Nous devons améliorer notre produit et pour cela il apparaît nécessaire de partager et d’échanger tous ensemble», considère un représentant du club.

«C’est pour cela que j’ai voulu aller à la réunion. Je pense qu’il est important d’échanger des informations entre nous, que le secteur du tourisme soit représenté par plusieurs compétences. C’est bien d’agir tous ensemble au lieu de rester chacun dans son coin», confie un loueur de kayaks à Cul de Sac, pour qui, adhérer à une association est une première.

Même discours de la part d’un restaurateur de la Baie Nettle. «Cela fait 20 ans que je suis ici, je n’avais jamais adhéré à une association mais j’ai envie que les choses avancent », considère-t-il.

Ces deux nouveaux membres estiment que si toutes les entreprises qui vivent du tourisme se rassemblent, elles auront «davantage d’écoute et de poids» auprès des politiques. «C’est aussi une occasion de se rencontrer entre nous, de découvrir les activités des uns et des autres, de partager nos problématiques», ajoutent-ils.

Pour l’instant chacun membre est invité à faire remonter au bureau du club ses doléances et idées, qui seront classées par secteur d’activité et quartier en vue de rédiger une feuille de route des actions à mener et à suggérer à la Collectivité.

Le club fonctionnera en quatre commissions : promotion/communication/animation/événement ; ressources humaines/formation/emploi ; accueil des touristes/aménagement du territoire ; finances.

(soualigapost.com)