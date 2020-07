Covid-19 : records de cas en partie hollandaise

1 puis 2, 3, 10, 2, 13 et 5. Un total de 36 cas de covid-19 ont été confirmés en l’espace de sept jours la semaine dernière en partie hollandaise. Un record depuis le début de la crise de la pandémie sur l’île. Jusqu’alors le chiffre hebdomadaire le plus élevé avait été enregistré entre le 30 mars et le 5 avril avec 31 cas confirmés à Sint Maarten.

Pour mémoire, le 31 mars 10 cas avaient été enregistrés et le 5 avril 12 cas, il s’agissait alors des plus grands bilans journaliers. Le record journalier est désormais de 13 cas, observé le 25 juillet.

A noter que mardi le gouvernement vient de confirmer un autre cas, cela porte alors à 37 le nombre de cas en partie hollandaise. Depuis le mois de mars, il n’y a jamais eu autant de cas actifs d’un seul côté de l’île.

Si l’on ajoute les 4 cas actifs de la partie française, l’île en compte 41. Ce n’est en revanche pas le maximum atteint, le maximum avait été 44 entre le 30 mars et le 5 avril. (soualigapost.com)