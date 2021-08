ECONOMIE : La CCISM veut mettre en place une formation HEC pour les chefs d’entreprise

«La crise du Covid-19 a amplifié les difficultés pesant sur les entreprises dans le cadre de la reconstruction après le passage du cyclone Irma, qui n’ont pas toutes pu rouvrir, reconstituer leur clientèle ou réembaucher leurs collaboratrices et collaborateurs», a pu observer la Chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin.

Face à ce constat, la CCISM considère que «les pouvoirs publics et les organisations institutionnelles doivent être en mesure de créer les conditions de retour à la croissance de manière durable sans oublier de tirer les enseignements des expériences passées. » Pour sa part, elle souhaite permettre aux entreprises de mieux se structurer en proposant une formation HEC aux dirigeants.

« La professionnalisation des diri- geants est une garantie pour la pérennité des activités, la création d’emplois et de richesses », insiste-t-elle.

La formation envisagée sera composée de sept modules visant à conférer aux chefs d’entreprise saint-martinois «un véritable arsenal de méthodes et de solutions pour être préparés à des situations sensibles qui exigeront de leur part des réponses et des actions à la fois responsables et opérationnelles». La formation s’étalera sur neuf mois et nécessitera une convention entre la CCISM et HEC Paris.

«La première promotion de dirigeants constituera un signal fort à destination tant du secteur privé que public», assure la CCISM.