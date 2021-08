FOOTBALL / Arrivée de Messi au PSG : une conférence de presse mémorable dans l’histoire de la L1

Il n’y avait qu’à voir le visage rayonnant de Nasser Al-Khelaïfi en montant sur l’estrade, pour prendre la mesure de l’évènement que vient de réaliser le PSG.

Dix ans après avoir pris en mains la destinée du club parisien, NAK et le prince Al-Thani tiennent leur coup de maître. « Je suis très heureux et fier de présenter Leo Messi en tant que joueur du PSG. C’est une journée incroyable et historique pour le club et le monde du football. C’est un moment fantastique, chacun connaît Leo, c’est le seul joueur qui a gagné 6 Ballons d’or, il rend le football magique », a déclaré le directeur sportif.

« Je suis très fier de toi Leo. C’est très sincère, regardez, je ne lis pas mes notes, rigole-t-il en montrant les feuilles étalées devant lui. Tu as fait un travail fantastique pour le club et ses supporters. » Puis vint le moment du discours de Messi, un sourire radieux au visage : « Chacun sait comment je suis parti de Barcelone, ça a été vraiment très dur car j’ai passé beaucoup d’années là-bas mais, à peine arrivé ici, je peux dire que je me sens très heureux. Je suis enthousiaste à l’idée de m’entraîner. J’ai envie de commencer à m’entraîner parce que j’ai trop envie de me retrouver avec le staff pour commencer cette nouvelle étape de ma carrière. »

Il n’a d’ailleurs pas hésité à saluer rapidité avec laquelle le PSG a pris le dossier en main, après « la publication du communiqué du Barça » annonçant le divorce entre les deux parties. A la différence des supporters blaugranas, les blessures ont donc rapidement été pansées, preuve qu’en football, les choses vont très vite dans un sens comme dans l’autre.

L’accueil que les fans parisiens ont réservé depuis dimanche au Bourget à Léo, n’a pas manqué de faire réagir le maestro : « Ça a été la folie ! S’il manquait quelque chose pour que je sois définitivement heureux, c’est cet accueil fou de la part des supporters. Je leur en suis très reconnaissant. Dès que le communiqué du Barça est sorti, les gens étaient déjà dans les rues, comme si j’étais arrivé alors que rien n’était encore acté ! ».

Devant le Parc des Princes, plusieurs centaines de supporters, dont quelques têtes bien connues du Collectif Ultras Paris, attendaient eux aussi le «Messi», tambours, drapeaux et fumigènes en mains. C’est ainsi que la Pulga a fait connaissance avec ses nouveaux locos. Dans la foule, ça chante à s’en faire péter les cordes vocales, les torches éclairent le parvis du Parc tandis que des pétards éclatent de partout, poussant même la police à balancer quelques lacrymos – tradition française oblige – pour calmer les plus excités. Peine perdue évidemment.

Messi a rencontré ses nouveaux potos devant le Parc, mercredi : « Wallah j’ai vu Messi en vrai ! Je l’ai vu en entier, j’te jure, il était à 50m de moi, il m’a fait ça », s’enflamme un jeune garçon en mimant un pouce en l’air à son pote. Il était alors 12h10 et Messi venait de regagner les entrailles du Parc des Princes pour poursuivre son marathon médiatique.

SON Parc des Princes, désormais. Non mais en fait même dit comme ça, on ne réalise toujours pas !