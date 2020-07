Douanes : Une lutte incessante pour lutter contre toutes les formes de criminalité organisée

293,1 kg de stupéfiants dont 260,6 kg de cocaïne, 635 kg d’oursins blancs qui ont pu être remis à l’eau, 835,1 kg de tabacs saisis, 136349 euros confisqués au titre du manquement à l’obligation déclarative et plus de 7069 articles de contrefaçons ont été interceptés par les agents de la direction régionale des douanes de Guadeloupe et des Îles du Nord au cours de l’année 2019.

Le mardi 30 juin dernier, Philippe Richard, directeur régional, et ses collaborateurs ont présenté le bilan de leurs activités pour l’année écoulée.

Ils ont également rappelé l’importance des missions fiscales des douanes et de leur rôle central dans le financement des collectivités territoriales. Plus de 448 millions d’euros au titre de la taxe sur les carburants, de l’octroi de mer et de la taxe sur les tabacs ont ainsi été reversés en 2019 au Conseil régional, au Conseil départemental et aux communes de Guadeloupe.

Pour exercer ses missions, la douane compte 257 agents en Guadeloupe et dans Iles du Nord dont près de 43 % sont des femmes.