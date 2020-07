Une grande opération de nettoyage à l’îlet Caye Verte organisée samedi 4 juillet

Suite à l’appel d’offre proposé par le Ministère de la transition écologique et solidaire concernant la problématique des déchets marins et en particulier des engins de pêche, l’association MEGAPTERA, présidée par Michel VELY a proposé le projet” Déchets Marins Cétacés” qui été retenu et financé pour une durée de deux ans à partir de Juillet 2020 en partenariat avec la réserve naturelle de Saint-Martin et ses partenaires locaux.

Une première mission test a eu lieu le week-end dernier pour répertorier ces déchets.

« Il y a quelques mois, un navire s’est échoué sur la plage de l’îlet Caye Verte et nous avons constaté dimanche dernier que depuis quelques jours son flanc est ouvert et le navire déverse une quantité importante de déchets au fur et à mesure que la houle détruit l’intérieur. Il est urgent de le vider pour que nous procédions ensuite à son enlèvement », souligne un agent de la réserve naturelle.

« Aussi, nous proposons d’organiser une journée de nettoyage de l’îlet (déchets sur la plage et navire) dès samedi prochain le 4 juillet 2020.

Merci à tous les bénévoles de bien vouloir prendre contact avec la réserve naturelle via messenger pour l’organisation logistique. Prévoir crème solaire, chapeaux et tennis. Nous fournissons l’eau, les gants pour le ramassage et le matériel nécessaire ».

Merci pour votre engagement.