Donuts Boat Party révolutionne le concept du barbecue

Si vous cherchiez une expérience unique et inoubliable à vivre en famille ou entre amis, embarquez à bord de ce bateau original en forme de donut pour un moment de pure convivialité autour d’un barbecue sur les eaux calmes du lagon.

Certains découvrent le concept, d’autres connaissaient déjà ces bateaux ronds lorsqu’ils trônaient dans la marina de Marigot avant Irma. Delphine, patronne de la jeune et prometteuse société Donuts Boat Party soutenue par Initiative Saint Martin Active, faisait partie des seconds. Déjà charmée par cette idée atypique et frustrée de ne plus les voir en activité depuis le passage de l’ouragan, la nouvelle cheffe d’entreprise a saisi l’occasion de racheter ces quatre bateaux donuts et s’est installée à Baie Nettlé. Activité incontournable sur la Seine à Paris, le barbecue sur l’eau est d’autant plus mémorable sur le lagon de Saint Martin. Le moteur 6 chevaux permet une navigation sans permis bateau, Delphine se chargera de donner une courte formation au capitaine qui prendra la barre de ce petit navire insubmersible et entièrement équipé pour assurer une journée grandiose. Chaque bateau privatisé peut accueillir à bord jusqu’à 10 personnes et un large parasol fournira de l’ombre à tous. Le barbecue se pose dans la vasque centrale et est alimenté avec du charbon écologique et un allume-feu 100% naturel. La location du bateau se fait à la journée, avec un départ entre 10h et midi et un retour avant la nuit, à 17h ou 18h. Même si Delphine s’adapte à toutes les demandes, deux formules principales sont proposées : pour un tarif de 250€ couvrant la location du donut avec mise à disposition du barbecue, parasol, glacière, thermos, vaisselle, charbon et enceinte bluetooth pour une ambiance musicale de votre choix, vous apportez vous-mêmes vos grillades et vos boissons pour voguer sur le lagon avec cette liberté de manger où vous voulez et quand vous le voulez. Pour celles et ceux qui préfèrent l’option « all inclusive », comptez 65 € par personne (avec un minimum de 4 personnes) où seront compris la location du bateau et les accessoires cités plus haut, un menu composé de salades antillaises en portion individuelle (caleslow, salade de pommes de terre et de pâtes), de viandes à griller (ribs, cuisses de poulet, saucisses, merguez et brochettes de poulet), de salade de fruits frais concoctée par la Perle Bleue, pain, café et sac de glace, avec comme seule prérogative de vivre une expérience inédite en jetant l’ancre lorsqu’il sera temps d’allumer le barbecue. Pour les baigneurs, chaque bateau est équipé d’une échelle. Et si vous aviez encore besoin d’être convaincu, un litre de planteur et des chips sont offerts pour partir dans de bonnes conditions, Delphine ne manquera pas d’attention à votre égard. _Vx

Infos : +590 690 40 70 85

https://donutspartyboat.com/

contact@donutspartyboat.com

