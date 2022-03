Generation Hope intègre 10 membres issus de 2 autres listes

A l’issue du premier tour des élections territoriales, Jules Charville dont la liste Generation Hope est arrivée en troisième position avec 17,48 % des suffrages exprimés, a souhaité créer une alliance «comme cela se fait partout ailleurs ».

Avec son équipe de Hope Party, il a ainsi entamé des négociations. «Une liste est partie avec le RSM et nous avons discuté avec les deux autres», confie-t-il. Au final, dix membres ont intégré la Generation Hope : cinq de Saint-Martin avec vous (Jacques Hamlet, Rosette Gumbs-Lake, Martin Wilson, Silviane John et Marie-Louise Artsen) et cinq de Avenir Saint-Martin (Yawo Nyuiadzi, Diana Hodge, Thierry Saint-Auret, Nolwenn Chauvin et Sofia Carti-Codrington). Les têtes de liste de Saint-Martin avec vous et Avenir Saint-Martin sont respectivement à la 3e et 7e place de la nouvelle liste constituée. Certaines positions des colistiers de Hope Party ont aussi été modifiées : Angeline Laurence passe ainsi de la 4e à la 2e. «Nous avons entendu les attentes de la jeunesse, de la population », justifie le leader. Jules Charville aborde ce second tour qui se déroulera dimanche «avec confiance». «Nous sommes bien positionnés mais rien n’est garanti », confie-t-il. Il veut également rassurer «les gens qui peuvent avoir peur» que les trois têtes de liste (du premier tour) ne puissent s’entendre. «Avant ces élections, j’ai déjà travaillé avec Jacques Hamlet et Avenir Saint-Martin. Nous n’avons pas de divergence, nous entretenons des relations humaines amicales », assure Jules Charville qui renforcera le programme de Generation Hope avec des projets des deux autres listes._Soualiga.post.com

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui