Deux congélateurs de 330 kg destinés à conserver les vaccins anti-Covid 19 sont arrivés en Guadeloupe et en Martinique

Dans le cadre de l’opération « Résilience », deux congélateurs de 330 kg destinés à conserver les vaccins anti Covid-19 à – 80°C ont été délivrés en Guadeloupe puis en Martinique le lundi 21 décembre au soir par un avion C-160 Transall de l’Armée de l’Air et de l’Espace.

Cette demande d’appui logistique formulée par le Ministère des Solidarités et de la Santé auprès du Ministère des Armées s’inscrit dans la stratégie nationale de vaccination et vise à pré-positionner ces congélateurs spécifiques dans certains départements et collectivités d’Outre-mer. _AF