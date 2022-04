Des propositions concrètes pour améliorer l’hôpital public 

La Fédération Hospitalière de Guadeloupe qui couvre la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a souhaité attirer l’attention des candidats à l’élection présidentielle sur les problématiques de santé sur ces territoires. Elle a ainsi rédigé une «plateforme de propositions » à destination des candidats.

« Il s’agit à travers ce dossier de transmettre des pistes d’action permettant d’améliorer la situation de l’Hôpital public et de la santé en Guadeloupe et dans les Iles du Nord », explique-t-elle. «Nos territoires connaissent des risques, des contraintes, des retards, dont la prise en compte est un devoir d’égalité républicaine. Toute réflexion, toute négociation impose donc un volet Outre-mer », veut-elle faire admettre.

Les propositions ont été classées en sept thèmes : l’attractivité médicale et l’amélioration de l’environnement et des conditions de travail des professionnels de santé ; le rattrapage sanitaire, inégalités territoriales de santé et continuité territoriale ; la situation financière des EPS et les MIG ; le renfort du dialogue avec les élus au sein des ARS ; la coopération entre les EPS de la Guadeloupe et la coopération avec la Caraïbe ; la situation singulière des îles du Nord ; la place de l’hôpital dans le cadre du vieillissement de la population.

Concernant Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la Fédération Hospitalière de Guadeloupe préconise que les Îles du Nord dispose de moyens héliportés basés sur place pour les évacuations d’urgence et les doter de 5 lits de soins critiques au centre Hospitalier Louis-Constant Fleming. _Soualiga.post.com

