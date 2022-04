SEMAINE DE LA PRESSE : Les élèves de 4ème A du Collège Descartes se prêtent au jeu des questions / réponses

Dans le cadre de la semaine de la presse, dont le thème était cette année « s’informer pour comprendre le monde », les collégiens de 4ème A à Hope Estate ont invité une journaliste pour découvrir son métier et conduire une interview. Voici leur article où les élèves y mêlent discours direct et indirect :

• D’où vient ta passion de journaliste ?

« Au départ, c’est une passion pour la lecture et l’écriture. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c’est écrire l’article. Pour moi, l’écriture représente une forme de pouvoir. »

• Où et comment a commencé ta carrière ?

Sa carrière a commencé par l’écriture de critiques de musique, de concerts et de festivals, mais plus largement avec la culture et l’art.

• Où trouves-tu tes informations et as-tu des difficultés pour les trouver ?

Vx trouve ses informations à la source, en interviewant des gens. Dans l’ensemble, les difficultés à les trouver sont faibles. Le fait de vérifier les informations soi-même est une tache assez longue mais c’est essentiel pour écrire un article.

• Quels sont les avantages du métier ?

« Rencontrer des gens. Depuis que je suis journaliste, j’ai fait beaucoup des rencontres magnifiques. L’autre avantage est l’absence de monotonie. »

• Quel a été l’obstacle le plus difficile de ta carrière ?

L’obstacle le plus pénalisant de sa carrière a été d’avoir le tendon d’un doigt sectionné, ce qui l’a empêchée d’écrire pendant un mois !

•

Est-il long de créer un article ?

La durée dépend du sujet et de la structure qu’aura l’article. Exemple : enregistrer un débat de 3h, le retranscrire pour rester fidèle aux propos et parvenir à synthétiser le tout pour respecter le format du Faxinfo, c’est un sacré challenge !

• Est-ce que le retour du service militaire obligatoire serait une bonne chose ou non ?

« Je vais répondre un peu à côté de ta question, je serais pour le service militaire masculin-féminin mais contre l’obligation. »

• Penses-tu que la légalisation du cannabis en France est envisageable ou pas ?

Vx nous a fait savoir qu’elle est pour la légalisation mais « ça ne veut pas dire que j’en consomme ».

• Quel est votre avis sur le mouvement LGBTQIA+ ?

« Que du bien ! ». Si elle doit couvrir un évènement en rapport avec le mouvement LGBTQIA+, Vx veillera à ce qu’il ait la visibilité dont les minorités ont besoin.

• As-tu déjà eu l’envie d’arrêter le métier ?

« Peut-être quand la fatigue et le stress sont très présents mais non, parce que mon but dans la vie a toujours été de faire ce que j’aime le plus, à savoir ce métier. Et je suis très heureuse de l’exercer au Faxinfo. »

• Qu’est-ce qui te plaît à SXM ?

Vx aime Saint Martin pour le climat, les rencontres et la confrontation des deux parties de l’île qui en font un territoire spécial. D’un point de vue social, elle considère qu’on est au-delà de la diversité.

N.B. : toutes les questions ont été pensées, rédigées et posées par les élèves, avec l’aide de leur professeur de français, Laurence Picot.

L’article réalisé par la 4ème B dans le même contexte d’intervieweur interviewé sera publié dans notre édition de jeudi…

