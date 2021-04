Des nouvelles coupures d’eau prévues pour la semaine du 26 avril au 2 mai !

Toujours dans le cadre de la réhabilitation de l’usine de production d’eau potable, l’EEASM et son délégataire Saur vont procéder à des coupures pour lesquelles le calendrier des tours d’eau et secteurs concernés a été mis à jour.

Calendrier des tours d’eau pour la semaine du 26 avril au 2 mai 2021 :

• Lundi 26 avril : Ance Marcel, Résidence Mt Choissy, Morne O’Reilly, St Louis, Pic Paradis

• Mardi 27 avril : Bellevue, Rue de Low Town à Marigot

• Mercredi 28 avril : Quartier d’Orléans (hors Belle Plaine)

• Jeudi 29 avril : Hope Estate, Mont Vernon 2 & 3

• Vendredi 30 avril : Mont Vernon 1

• Samedi 1er mai : Terre Basse, Résidence Santa Monica

• Dimanche 2 mai : Terre Basse, Résidence Habitat plus

Recommandations

L’EEASM et la SAUR invitent les populations concernées par ce calendrier à s’organiser en fonction des coupures planifiées et, plus globalement, exhorte toute la population de Saint-Martin à faire preuve de civisme durant les semaines à venir et jusqu’à la fin des travaux. Un usage très raisonné et responsable de l’eau potable permettrait de faire en sorte que ces coupures sectorielles puissent être les moins fréquentes possibles.

Après une interruption de la distribution, une coloration inhabituelle de l’eau peut se produire. Afin que l’eau retrouve toute sa transparence, il est recommandé de laisser le robinet ouvert pendant quelques dizaines de secondes.