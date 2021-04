Covid-19 : Le nombre de cas actifs en légère hausse à Saint-Martin

Le dernier bulletin sanitaire de l’Agence Régionale de Santé (ARS) fait état de 14 nouveaux cas enregistrés en partie française pour la semaine du 12 au 18 avril. Un chiffre en légère hausse comparé à la semaine précédente (9 nouveaux cas).

18 personnes positives au total sont comptabilisées sur cette même semaine par Santé Publique France (SPF) qui intègre dans ses chiffres les personnes ayant une résidence principale à Saint-Martin et testées aussi bien dans l’hexagone que sur notre territoire. En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 1 720 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés sur le territoire depuis le début de l’épidémie.

Le faible effectif de RT-PCR de criblage (recherche de variant) rentrés dans SI-DEP ne permet pas à Santé Publique France de faire apparaître le taux réel de variants. Cependant, le suivi de l’ARS permet de dire que nous sommes à 100% de variants type anglais.

Un décès à déplorer

Le décès d’une patiente âgée de 83 ans dans l’unité Covid est à déplorer le 12 avril dernier.

Au 20 avril, un patient confirmé Covid est hospitalisé dans le service de médecine de l’hôpital Louis-Constant Fleming.

A noter qu’aucune évacuation sanitaire de patients Covid n’a été réalisée, vers la Guadeloupe, entre le 12 et 18 avril.

Suivi des indicateurs à SXM

Les indicateurs épidémiologiques restent à un niveau bas, malgré une légère augmentation cette semaine, ce qui montre que le virus reste bien présent sur le territoire.

• Le taux d’incidence hebdomadaire, selon les données Si-DEP, est en dessous du seuil d’alerte. Il s’établit (pour l’ensemble des cas à Saint-Martin testés sur le territoire ou résidents testés hors du territoire) à 39,2/100 000 habitants en semaine 15, contre 25,2/100 000 habitants semaine 14.

• Le taux de positivité hebdomadaire, toujours selon les données SI-DEP est de 1,3%, il est en augmentation par rapport à la semaine dernière, (vs 0,8% en S14) mais reste inférieur au seuil de vigilance*.

L’augmentation, cette semaine, des indicateurs doit nous encourager à ne pas baisser notre vigilance et à poursuivre les efforts réalisés quotidiennement.

Modalités d’enregistrement pour la vaccination sur RV :

Les modalités de prise de rendez-vous dans les centres de vaccination pour les personnes prioritaires et résidentes dans les îles du nord sont :

– Une inscription en ligne via internet, via les plateformes de e-RDV choisies par ces centres de vaccination, sur le site de Sante.fr ;

– Une inscription via son médecin traitant ;

– Une inscription via un numéro d’appel unique pour notre région (Guadeloupe et îles du Nord) sur la plateforme dédiée au public et aux professionnels « TAP/RIPOSTE COVID 19 » au 05 90 99 14 74 du lundi au dimanche de 8H à 17H.