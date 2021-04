Football (1/2 finales de la Ligue des Champions) Real Madrid / Chelsea,  PSG / Manchester City : deux rencontres qui devraient attirer la foule des grands jours dans les restos-bars de l’île !

La pression monte chez les supporters ! A quelques jours du coup d’envoi des ½ finales de la Ligue des Champions, nous vous proposons un tour d’horizon des quatre formations qui vont tenter d’obtenir leur billet pour la grande finale prévue le 29 mai prochain à Istanbul.

Demandez le programme !

La première demi-finale opposera mardi 27 avril le Real de Madrid à Chelsea (match retransmis en direct sur RMC SPORT 1 à 15 heures chez nous). Retour le 5 mai à Londres.

Dans l’autre demi-finale tant attendue, le PSG accueillera Manchester City au Parc des Princes le mercredi 28 avril (match retransmis toujours en direct sur RMC SPORT 1 à 15 heures chez nous) avant de se rendre chez les Citysens le 4 mai.

Le PSG motivé plus que jamais !

Et si c’était enfin la bonne pour les Parisiens ? Depuis son rachat par les Qataris en 2012, le PSG court après une couronne européenne. Après la finale perdue l’an dernier face au Bayern Munich, Paris a prouvé que sa présence dans le dernier carré n’était pas liée à la faiblesse de ses oppositions l’an dernier. En lieu et place de Dortmund, Bergame et Leipzig, la bande à Neymar s’est offert les scalps du Barça en huitièmes (4-1, 1-1) et du Bayern Munich en quarts (3-2, 0-1).Bref, Mbappé et ses copains n’ont plus peur de personne !

Attention à Manchester City !

Manchester City disputera seulement la deuxième demi-finale de Ligue des champions de son histoire, et la première avec Guardiola. Si City avait semblé se heurter à un plafond de verre sous la houlette de Guardiola depuis 2016, le club croit en son étoile dans une fin de saison où il peut signer un incroyable quadruplé, jamais réussi dans l’histoire du football anglais (Championnat, Cup, Coupe de la Ligue et Ligue des Champions).

Chelsea, l’invité surprise

Chelsea, c’est l’histoire d’une résurrection en 2021. Moribonds cet hiver, les « Blues » ont retrouvé toute leur stabilité défensive avec l’arrivée en janvier dernier de Thomas Tuchel, licencié à Noël par Paris. En prenant les rênes des « Blues », l’entraîneur allemand leur a redonné une stabilité défensive qui leur manquait pour les lancer dans une impressionnante série de 14 matches sans défaite qui a pris fin début avril. Le Real a bien l’intention de faire douter encore Thiago Silva et les siens !

Le Real Madrid veut encore marquer l’histoire !

Dans le panthéon des clubs européens, le Real Madrid n’a pas d’égal avec ses 13 sacres en Ligue des champions. Zinedine Zidane briguera une quatrième finale en cinq participations à la C1 sur le banc de la « Maison Blanche », avec le léger désavantage de recevoir lors du match aller le 27 avril.

Chahuté en raison du mauvais début de saison, le Français a tenu bon et fait confiance à ses joueurs pour ramener son équipe en haut de l’affiche !

Rendez-vous désormais en début de semaine prochaine dans les nombreux restos-bars de Saint-Martin/Sint Maarten qui se préparent à accueillir tous les supporters du Real, Chelsea, Manchester City et du… PSG dans une chaude ambiance ! _AF