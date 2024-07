Des animations au top tous les mercredis durant l’été pour les enfants de Sandy Ground

L’équipe de la médiation sociale et l’animation socio-culturelle du CLSPD poursuit ses activités dans le quartier de Sandy Ground auprès des jeunes enfants.

Le dispositif « La Collectivité au cœur des quartiers » devient de plus en plus populaire et suivi par les enfants. Même à petite échelle avec de petits groupes, les résultats sont encourageants pour les équipes d’animateurs sociaux qui se rendent bien compte que c’est à travers ce type d’attention et d’action de proximité que la Collectivité agit avec efficacité.

Un grand merci à M. Boulon et la famille Cockly de Sandy Ground pour leur disponibilité envers la jeunesse. Un clin d’œil aussi à l’équipe d’animateurs du CLSPD : Di Leisi, Coralie, Frantz, Jocelyn et leur chef de service Patrick Henoc !

Les animations continuent tous les mercredis pendant les mois de juillet et août.

