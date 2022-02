Décès de Victorien Bertaux : Les condoléances du président, Daniel Gibbs

« Victorien Bertaux, agent de la collectivité depuis le 1er janvier 1982, en qualité de concierge à l’école Evelyna Halley, nous a quittés. Sa gentillesse et sa bienveillance étaient reconnues de tous, il était très apprécié. Son départ soudain laisse un grand vide. Je tiens à présenter mes sincères condoléances à sa famille et ses proches, au nom des élus et des employés de la Collectivité. Nos pensées les accompagnent dans l’épreuve du deuil. Nous leur adressons tout le soutien nécessaire et notre plus grande sympathie. Souki, nous saluons ton parcours et ne t’oublierons pas. Que ton âme repose en paix. ».

