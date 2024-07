AQUACULTURE : 7 jeunes étudiants élaborent un schéma territorial propre à Saint-Martin

Sous l’impulsion du 1er VP Alain Richardson, et dirigée par Elie Touzé en charge de la croissance verte et l’économie bleue, la Collectivité a sollicité sept étudiants ingénieurs de l’École Supérieure d’Agro-développement International (ISTOM) à Angers pour élaborer un schéma territorial de développement de l’aquaculture (STDA).

Ce schéma vise à structurer le secteur pour favoriser l’autosuffisance, optimiser les produits de la mer et créer de l’emploi dans la filière. L’étude préalable de six mois, commencée en avril par les sept étudiants rencontrés sur le salon de l’agriculture, les a menés à s’entretenir avec les professionnels du secteur (marins-pêcheurs, Réserve naturelle, Conservatoire du Littoral, Établissement des Eaux et de l’Assainissement, port) afin de mieux comprendre les besoins respectifs. Ils ont également consulté les restaurateurs et les filières de distribution locale des produits alimentaires. Les travaux des étudiants, attendus à la mi-juillet, serviront à développer l’aquaculture en co-construction avec les pêcheurs et les acteurs maritimes locaux afin d’identifier les zones propices et le type d’élevage et d’espèces endémiques qui auraient un impact à Saint-Martin. Une fois validé par les institutions, le rapport final sera soumis à une consultation publique pour permettre aux usagers de s’exprimer sur ce projet d’aquaculture territoriale. La Collectivité a remercié les étudiants, et leurs chefs de projet, pour leur investissement, indispensable pour valider leur année d’étude. _Vx

