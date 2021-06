De belles récompenses pour les grands gagnants du concours de dictée des classes de CM2

Comme l’année dernière, le Lions Club Oualichi a parrainé officiellement le Concours de Dictée des classes de CM2 des Iles du Nord.

La finale a eu lieu le lundi 7 Juin dernier à l’École Hervé Williams, les membres du club faisant partie du Jury avec les officiels de l’Éducation Nationale.

Le Lions Club Oualichi tient à remercier ses généreux sponsors, grâce à qui des coupes, médailles et récompenses ont été offertes aux huit gagnants ainsi qu’un copieux petit-déjeuner : l’Express by Bacchus Baie Nettlé et «Rêves Bleus, les professionnels de la Piscine».

Les enfants étaient fiers et heureux, les parents émus, un grand bravo aux enseignants organisateurs et aux encadrants bénévoles !