Dernière minute : L’édition 2022 du Carnaval annulée et reportée à une date ultérieure !

C’est avec beaucoup de regrets que Gaëlle Arndell, présidente de l’association des Festivités Carnavalesques de Saint-Martin a annoncé, via un communiqué, l’annulation de l’édition 2022 du Carnaval.

« En dépit des efforts que nous avons déployés pour penser un programme compatible avec la situation sanitaire que nous vivons un peu plus de deux ans, les complications administratives ont eu raison de notre bonne volonté et de notre attachement à ce moment culturel incontournable », souligne Gaëlle Arndell avant de rajouter « L’esprit du Carnaval reste quoiqu’il arrive en chacun d’entre nous, petits et grands. A ce titre, je vous invite à ne pas hésiter malgré tout à célébrer le roi Vaval, comme il le mérite, dans le cadre familial, professionnel ou entre amis. Nous restons toutefois en discussion avec les différentes instances sur une potentielle organisation décalée dans l’année ».

Le roi Vaval n’est peut-être pas encore mort ! _AF

