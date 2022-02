Covid-19 : Le vaccin Novavax bientôt disponible à Saint-Martin

L’offre de vaccins contre le Covid-19 s’élargit avec la mise sur le marché du vaccin Novavax. Il sera disponible dans les Iles du Nord début mars.

Ce vaccin est basé sur une technologie bien connue dans le monde, différente des vaccins à ARN messager recommandés et qui sont actuellement disponibles en Guadeloupe (Pfizer, Moderna). Il utilise une protéine fabriquée en laboratoire, la protéine S qui permet au virus de pénétrer dans la cellule humaine. C’est l’injection de ce produit directement dans l’organisme qui va stimuler notre système de défense en fabriquant des anticorps protecteurs. Ainsi, notre organisme va reconnaître et combattre le virus si nous sommes infectés.

La Haute Autorité de Santé précise que Novavax est indiqué prioritairement chez les personnes de plus de 18 ans qui n’ont encore reçu aucune dose de vaccin auparavant. Il est administré en deux doses par voie intramusculaire espacées de 3 semaines.

Novavax a montré une bonne efficacité contre les formes symptomatiques d’infection 7 jours après la 2ème injection et en particulier sur les formes sévères de Covid-19.

Ce vaccin est bien toléré ; les effets indésirables observés chez certaines personnes sont classiques (douleurs au point d’injection, fatigue, maux de tête…), peu intenses et disparaissant généralement en 24h à 48 heures.

Novavax peut également être administrée aux personnes ayant reçu une première dose d’un autre vaccin contre la COVID et qui refusent ou ne peuvent recevoir une 2ème dose du même vaccin.

La HAS recommande l’utilisation des vaccins à ARN messager pour la vaccination des femmes enceintes.

Novavax devrait être disponible en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy dès le début du mois de mars dans les centres de vaccination et auprès des professionnels de santé libéraux via les pharmaciens.

