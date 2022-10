DEPLACEMENT : Plusieurs rendez-vous importants pour la CCISM à Paris et à Strasbourg

La Présidente de la CCISM, Angèle Dormoy accompagnée de Luciana Raspail, responsable administrative et appui aux entreprises s’est rendu dans l’Hexagone la semaine dernière afin d’assister à 3 évènements.

Lundi 10 octobre 2022 – Assemblée Générale de l’ACCIOM (Association des Chambres de Commerce et d’Industrie Des Outre-mer – PARIS)

L’ACCIOM a pour mission de représenter et défendre les intérêts des entreprises des Outre-mer auprès de CCI France et des pouvoirs publics. C’est donc un organe support essentiel pour nos territoires. Les membres de cette assemblée constituée de Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Barth et Saint-Martin se sont réunis afin de tenir l’assemblée générale de l’association qui permettrait de statuer sur les points suivants :

• Vote du dernier compte rendu de réunion

• Élection du nouveau bureau

Par vote à l’unanimité le nouveau bureau entrant pour une mandature de 2 ans est :

• Président – CCI de la Réunion : M. Patrick ROBERT

• Vice président – CCI de la Guyane : Mme Carine SINAI

• Trésorier – CCI de Mayotte : M. Mohamed Ali Hamid

• Secrétaire – CCI de Saint-Martin : Mme Angèle DORMOY

Cette assemblée s’est poursuivie avec une rencontre du Ministre des Outre-mer, Jean-François Carenco. Moment d’échanges sur les actions de l’association et présentations des dossiers important en cours. Félicitations au nouveau Bureau, en marche pour nos entreprises ultramarines !

Mardi 11 octobre 2022 – CCINERGIES – PARIS

C’est sous un format de conférence que le Président de CCI France M. Alain DI CRENZO a souhaité réunir l’ensemble des représentants des CCI des Territoires de FRANCE ainsi que les partenaires afin de présenter le plan d’actions adoptés en septembre 2022 en Assemblée Générale Extraordinaire. C’est donc dans cet objectif que le travail effectué pendant 6 mois a été partagé afin d’inspirer les acteurs économiques. A l’instar des nouvelles modifications apportées par la loi PACTE, le Président envoie un message fort qui est l’engagement collectif à travers un plan d’actions pour structurer les entreprises. Il a rappelé que les CCI sont des outils économiques qui contribuent fortement à la création de valeur, d’investissements et d’emploi. Elles doivent miser sur la proximité auprès de leurs ressortissants. Une matinée riche en échanges, qui permet à la CCISM de renforcer ses actions afin d’accompagner encore mieux ses entreprises de Saint-Martin.

Jeudi 13 octobre 2022 – 5ème édition des Assises Nationales des Risques Naturels – STRASBOURG

La Présidente de la CCISM a été invitée à intervenir lors de la 5ème édition des Assises Nationales des Risques Naturels sur la thématique «Comment réduire la vulnérabilité des entreprises face aux catastrophes naturelles». Un sujet sur lequel la CCISM a su démontrer sa maîtrise et sa réactivité. Pour son intervention la Présidente a d’abord voulu partager son expérience sur le passage de l’ouragan IRMA et démontrer la résilience et capacité de nos entreprises à se relever face à cette catastrophe dévastatrice. En passant par la mise en valeur de l’expertise de la CCISM et la réactivité de ses collaborateurs pour accompagner les entreprises, la Présidente a su présenter les actions qui ont été deployées et celles qui ont été mises en place pour sensibiliser et préparer les entreprises (avant, pendant et après). Elle a aussi saisi l’occasion pour faire remonter la problématique de l’obtention d’assurance professionnelle sur le territoire en tirant la sonnette d’alarme afin que nos territoires puissent bénéficier des mêmes avantages et protections que les entreprises de l’Hexagone. Elle a conclu son intervention sur les programmes et actions à court que la CCISM entend déployer sur ce thème des risques naturels : services pour renforcer la préparation des entreprises (formations, diagnostic, accompagnement) / rencontre avec les assureurs.

