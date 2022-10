NUMERIQUE : Lancement aujourd’hui du point d’échange Internet de Saint-Martin dans le cadre du projet CaribIX

Le point d’échange Internet (IXP) de Saint Martin sera officiellement lancé ce vendredi 21 octobre, lors d’un événement officiel organisé par la Collectivité de Saint Martin.

Le lancement du IXP de Saint Martin, appelé Smart-IX, s’inscrit dans le cadre du projet CaribIX, coordonné par l’Union des télécommunications des Caraïbes (CTU) et financé par le programme INTERREG. Pour rappel, un point d’échange Internet est un élément d’infrastructure physique qui permet aux opérateurs de réseau de s’interconnecter et d’échanger du trafic localement sans avoir à recourir à des routes internationales coûteuses. «À Saint-Martin, le projet CaribIX vise à créer un pont numérique vers l’infrastructure Internet existante à Sint Maarten, afin de faciliter l’échange de trafic entre les îles et de renforcer le réseau national», a déclaré M. Gary Kalloo, directeur du développement commercial et du soutien à la mise en œuvre et responsable de la CTU pour le projet CaribIX. A l’usage, les points d’échange se révèlent être des catalyseurs, des accélérateurs du développement numérique dans les territoires dans lesquels ils sont implantés : avec eux, se développe un internet plus accessible, plus rapide, plus robuste, mieux connecté et apparaissent des opportunités de développement économique jusque-là inexploitées. D’autre part, un réseau domestique renforcé signifie une plus grande résilience en cas de catastrophe naturelle telle qu’un ouragan. C’est pourquoi Smart-IX devrait jouer un rôle essentiel dans la stratégie de réduction des risques de catastrophes du territoire. Le lancement de Smart-IX intervient après une longue période de collaboration stratégique entre le gouvernement, le secteur privé et les acteurs techniques des Caraïbes anglophones et francophones. Il sera suivi de la signature d’un protocole d’accord IXP, qui signifie la volonté des premiers participants IXP de commencer le peering (opérateurs internet locaux : Dauphin Telecom – Orange – Computech – Tell Em – Digicel – Canal +)

D’autres participants sont attendus au fur et à mesure du développement et de la croissance de Smart-IX.

*Le projet CaribIX a été officiellement lancé lors d’une cérémonie virtuelle en mars 2022. Ce projet a reçu un financement du programme INTERREG Caraïbes, cofinancé par le Fonds européen de développement régional de l’Union européenne. Le projet vise également à mettre en place des points d’échange internet à Saint-Barthélemy et en Guadeloupe, et promet d’offrir une meilleure vitesse, sécurité et qualité de service internet sur les trois territoires.

