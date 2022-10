JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : 60 élèves découvrent le Palais de justice de Saint-Martin

Le vendredi 14 octobre dernier, une soixantaine d’élèves du Lycée Robert Weinum et de l’Académie des Métiers ont eu la chance de visiter le Palais de justice de Marigot dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture.

Organisée par la Direction de l’Action Culturelle de la Collectivité, cet évènement était une première en son genre. Les Journées Nationales de l’Architecture, célébrées du 14 au 16 octobre, ont été initiées par le ministère de la culture en 2016 avec pour vocation de fédérer les initiatives qui contribuent à la découverte de l’architecture et de ses métiers, et ce, pour tous les publics.

Pour la première édition saint-martinoise autour de ces journées dédiées au patrimoine architectural, le Collectivité a choisi de valoriser un bâtiment emblématique et historique de Marigot, le Palais de justice. Cet édifice a été construit en 1932 et dessiné par le célèbre architecte de l’époque Ali Tür qui a notamment conçu et réalisé une centaine de bâtiments en Guadeloupe de 1929 à 1937. Lorsque Claudine Lake-Mingau, directrice de l’Action Culturelle de la Collectivité, est entrée en contact avec les représentantes du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy à savoir Nathalie Conrad, présidente du tribunal et Hakima Bensahnoun, directrice des services de greffe judiciaire, ces deux dernières se sont montrées particulièrement favorables et enchantées de collaborer avec le service de la Collectivité pour permettre aux jeunes de découvrir ce bâtiment où elles officient au quotidien. Ce sont donc 47 élèves de la filière STI2D option construction et architecture du Lycée Robert Weinum, 8 jeunes de l’Académie des Métiers et 5 accompagnants qui ont participé à la visite. Pour la plupart d’entre eux, c’était la première fois qu’ils pénétraient dans une salle d’audience et l’émerveillement fut général. Guidés par Louise Conner Carter, employée la plus ancienne du tribunal, les jeunes ont vécu une réelle immersion dans ce monde qui peut paraître inaccessible pour beaucoup. Les élèves se sont prêtés au jeu de rôle, proposant leur propre audience judiciaire, ce qui n’a pas manqué de susciter de l’intérêt voire des vocations. Le Palais de justice de Saint-Martin, que l’on doit à l’imagination créatrice de l’architecte Ali Tür, a subi plusieurs rénovations au fil du temps tout en gardant son authenticité avec sa balustrade, ses colonnes et ses carreaux originaux, afin de respecter le style architectural de l’artiste. Au terme de la visite, les élèves ont reçu une attestation de participation à cette journée nationale de l’architecture qui sera certainement renouvelée l’année prochaine vu le succès de cette première édition. _Vx

