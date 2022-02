Départ : Valérie Denux quitte l’ARS Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et rejoint l’ANSM

Après 4 années passées à la tête de l’ARS Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le docteur Valérie Denux quittera sa fonction à compter du 9 février prochain pour rejoindre l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en tant que directrice Europe et Innovation.

Valérie Denux avait été nommée en mars 2018, suite à l’incendie du CHU de la Guadeloupe, afin de gérer la réorganisation de l’offre de santé du territoire. Elle a ainsi contribué à stabiliser la situation et a lancé la construction du nouveau CHU. Elle a aussi permis la construction d’une maternité de niveau 3 de transition qui offre aujourd’hui un pôle parents-enfants moderne au CHU en attendant l’entrée dans le nouvel établissement. Elle a mis en place le GHT (groupement hospitalier territorial) de la Guadeloupe et consolidé celui des îles du Nord. Elle a fait réaliser des audits sismiques de l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux et financé de nombreuses mises aux normes de ces établissements.

Valérie Denux s’est également investie dans d’autres secteurs comme l’offre de soins de premier recours, le champ médico-social, la santé publique et les professionnels de santé.

Toutes ces actions, il faut le rappeler, ont été conduites dans un contexte de crises quasi-permanentes avec les suites des ouragans IRMA et Maria, de l’incendie du CHU, les crises sociales de 2019 et 2021, les échouements de sargasses, l’épidémie de Dengue la plus forte depuis des années et bien évidemment la pandémie COVID depuis deux ans.

Valérie Denux quitte donc l’ARS après 4 années très intenses. Elle va à présent rejoindre la métropole dans une fonction riche de nouveaux défis.

C’est Laurent Legendart, natif de la Martinique, qui lui succèdera à la tête de l’ARS Guadeloupe. _AF

