Découvrez l’artiste haïtien BIC Tizon Dife au 978 Sanctorum

Le 978 Sanctorum à Rambaud accueillera BIC (Brain Intelligence Creativity) Tizon Dife, figure emblématique de la scène musicale haïtienne, pour un concert unique ce samedi 30 novembre à partir de 19h.

BIC Tizon Dife, alias Roosevelt Saillant et surnommé le « Grand Corps Malade de Haïti », est un auteur-compositeur-interprète, poète et militant social, reconnu pour ses textes poétiques et engagés. Avec un style unique mêlant slam, rap et chanson créole, il aborde des thèmes comme la justice sociale, l’identité et la préservation de la culture haïtienne. Artiste multidisciplinaire et défenseur des droits humains, BIC Tizon Dife s’est imposé sur la scène internationale, faisant rayonner la culture haïtienne. Ce rendez-vous au 978 Sanctorum est une chance unique de découvrir un artiste captivant. À ne surtout pas manquer. _Vx

Infos : www.978sxm.com

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter