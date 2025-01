Dauphin Telecom en 2025 : nouvelle ère, nouvelles ambitions

Depuis sa création en 1998 par Alain Haillant, Dauphin Telecom incarne l’innovation et la proximité dans le secteur des télécommunications aux Antilles-Guyane. Pilotée par Eve Riboud, directrice générale depuis 2009, et Philippe Morel, directeur général adjoint, l’entreprise a su évoluer pour répondre aux besoins croissants de ses clients tout en restant ancrée dans les valeurs locales.

En 2025, Dauphin Telecom poursuit sa dynamique d’innovation et de proximité avec des nouveautés majeures pour améliorer l’expérience client et soutenir le développement de la connectivité à Saint-Martin et dans la région Antilles-Guyane.

Des agences modernisées et un partenariat inédit avec CANAL+

Depuis la fin de l’année 2024, les agences de Marigot et Hope Estate accueillent leurs clients dans des espaces rénovés, à la fois modernes et chaleureux : “Nous proposons désormais un concept store où le professionnel va plus vers le client” ajoute Philippe Morel.

Un corner CANAL+ y a été intégré pour présenter les nouvelles offres FIBRE + TV, nées d’un partenariat inédit avec le géant de la télévision. Lancées en novembre 2024, ces offres combinent la rapidité de la fibre et le divertissement de CANAL+, incluant sport, cinéma, séries et chaînes locales. “L’important est d’apporter la fibre et une couche supplémentaire de services avec une box de meilleure qualité. Pour le client, il n’y a qu’une seule interface et tout au même endroit avec un seul opérateur” précise Eve Riboud.

Des forfaits et outils adaptés aux besoins

L’entreprise innove également dans ses offres mobiles, en lançant des forfaits boostés avec jusqu’à 300 Go de data à partir de 9,90 €. Ces abonnements flexibles, avec ou sans engagement, témoignent de l’engagement de Dauphin Telecom à rendre la connectivité accessible à tous. Ces innovations répondent aux attentes des particuliers et des professionnels, tout comme le lancement d’un numéro exclusif pour les clients business, permettant une assistance rapide et personnalisée : 0801 100 777. La Hotline pour les particuliers reste la même : 0801 100 555, Eve Riboud invite les clients de Dauphin Telecom à contacter ce numéro gratuit qui facilite la prise en charge : “Si vous appelez la hotline, nous répondons. Une équipe de 9 spécialistes basée en Guadeloupe, sur le même fuseau horaire, est là pour vous assister en créant un ticket numéroté qui permet un suivi plus efficace pour solutionner votre problème”.

Déploiement de la 5G et extension de la fibre optique

En collaboration avec Telem du côté hollandais, Dauphin Telecom entame le déploiement progressif de la 5G à Saint-Martin, promettant des débits ultra-rapides, une latence réduite et une couverture réseau sur l’ensemble du territoire.

En parallèle, l’extension de la fibre continue, avec des zones comme Grand-Case qui bénéficieront d’une connexion rapide dès le premier trimestre 2025. Eve Riboud se félicite des choix ambitieux de Dauphin Telecom : “C’est un long processus d’enfouir la fibre mais ça avance, la SAS Tintamarre (en charge de livrer les infrastructures pour installer la fibre ndlr) nous a livré une partie de la zone de Grand-Case. C’est long parce qu’on veut faire ça bien et de façon interopérable entre tous les opérateurs, les dernières livraisons sont prévues fin 2025, début 2026”.

Un engagement local et régional

Fière de son ADN saint-martinois, Dauphin Telecom soutient des initiatives locales visant à développer le tissu associatif, social et économique de l’île, tout en poursuivant son expansion dans les Antilles françaises incluant Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane. Avec 40 employés sur Saint-Martin pour un total de 120 effectifs tous territoires confondus, Dauphin Telecom privilégie également l’emploi local, avec des équipes formées sur place, contribuant ainsi au développement économique et social. Ces efforts reflètent une ambition claire : offrir des solutions technologiques performantes tout en restant ancré dans la communauté saint-martinoise. _Vx

