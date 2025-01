CGSS : des solutions pour les cotisants de Saint-Martin

Le mercredi 15 janvier, une délégation saint-martinoise composée de figures clés du territoire s’est rendue en Guadeloupe pour rencontrer la Direction de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) Guadeloupe-Saint-Martin.

Parmi ses membres, Alain Richardson, 1er vice-président de la Collectivité de Saint-Martin, Angèle Dormoy, présidente de la CCISM, Michel Vogel, président de FIPCOM/MEDEF et élu à la CCISM, Philippe Winnicki, directeur de l’ITSEE, et Sandrine Jabouley, conseillère technique MEDEF et CCISM.

Face aux défis sociaux et économiques du territoire, cette rencontre visait à défendre les préoccupations des cotisants de Saint-Martin. Les discussions avec Jean-Yves Casano, directeur MICOR, et Nicolas Duvillard, directeur du recouvrement de la CGSS, ont permis d’identifier des pistes d’amélioration. Parmi elles, un meilleur accueil des cotisants par les agents locaux, un renforcement de la collaboration entre la CGSS et les institutions saint-martinoises, et des campagnes de sensibilisation pour une meilleure compréhension des droits et obligations des usagers.

Un dialogue constructif pour des solutions concrètes

Les représentants des deux parties ont salué la qualité des échanges, mais surtout la démarche unitaire et concertée portée par la délégation. Cette initiative démontre l’importance de travailler ensemble pour répondre aux besoins spécifiques du territoire et renforcer la confiance des cotisants envers les institutions. En s’exprimant d’une seule voix, Saint-Martin montre qu’une dynamique collective est essentielle pour surmonter les défis et bâtir des solutions adaptées à la réalité du territoire._Vx

