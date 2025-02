SOCIAL : La Croix-Rouge facilite l’insertion avec son concept de Brunch-Rencontre

Grâce à une subvention de la DEETS, la Croix-Rouge française de Saint-Martin a lancé les ‘Brunchs Rencontres’, un projet porté par l’Équipe Mobile d’Intervention Sociale (ÉMIS). Ces rencontres offrent un espace d’échange entre des personnes en situation de précarité et les structures dédiées à leur réinsertion socio-professionnelle.

Le premier événement, organisé le 4 décembre 2024, a réuni 15 participants en présence des Compagnons Bâtisseurs et de l’Entreprise d’Insertion EME. Devant cet engouement, une deuxième édition a eu lieu le 5 février dernier, rassemblant 21 participants et des acteurs tels que Sandy Ground On the Move Insertion (SGOMI), l’association ACED, l’agence d’intérim d’insertion ERGOS et France Travail.

Au programme : présentation des postes disponibles et des actions sociales proposées par les structures présentes.

Les salariés des associations ont été aussi invités et ont partagé leur expérience afin de sensibiliser les usagers aux avantages d’intégrer un parcours d’insertion.

La rencontre s’est poursuivie sur un brunch convivial où les participants ont pu échanger, remettre leur CV, recueillir des contacts et poser leur candidature.

Un dernier brunch est prévu en avril, en partenariat avec la Maison des Femmes, pour accompagner les femmes en grande précarité, victimes de violences, vers une réinsertion sociale et professionnelle. _Vx

