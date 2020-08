Daniel Gibbs : « Notre économie (…) ne se remettrait pas d’un nouveau confinement »

Le Président de la Collectivité et du Conseil Territorial, Daniel Gibbs s’est exprimé à l’occasion du Conseil territorial du 30 juillet dernier sur la situation sanitaire de l’île en lien avec l’épidémie de COVID-19. Un discours articulé autour de la nécessité de « respecter avec rigueur les gestes barrières » afin de «retrouver une activité économique et sociale acceptable »

La question du retour des contrôles aux frontières s’est invitée le 30 juillet dernier au Conseil Territorial, dans la déclaration générale du Président Daniel Gibbs.

Un sujet brulant depuis « l’inquiétante flambée épidémique » constatée chez nos voisins hollandais. (Plus de 45 cas comptabilisés en une semaine-NDLR). « Le combat n’est pas gagné : le virus rôde et frappe, encore… » a rappelé Daniel Gibbs dans un discours articulé autour de la nécessité de « respecter avec rigueur les gestes barrières » et de «retrouver une activité économique et sociale acceptable ». Si le président du Conseil Territorial s’est bien gardé d’aborder frontalement l’épineuse question des contrôles aux frontières qui fait débat dans la population, Daniel Gibbs a rappelé l’importance de préserver le territoire d’un nouveau confinement. « L’essentiel est, à mes yeux, d’éviter de nouvelles restrictions des libertés publiques, et de nouvelles injonctions administratives impactant, côté français, le secteur de l’hôtellerie-restauration. Il nous faut aussi écarter toutes nouvelles mesures de contrôle des déplacements aériens, entre Saint-Martin, la Guadeloupe et la Martinique, d’une part, et entre Saint-Martin et la France hexagonale, d’autre part. La réussite de notre plan de relance économique basé essentiellement sur une reprise du tourisme régional, en dépend. Notre économie, déjà sévèrement impactée par deux mois de restrictions, ne se remettrait pas d’un nouveau confinement… » a-t-il déclaré.

