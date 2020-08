Une nouvelle campagne de dépistage de Covid-19 a débuté

L’équipe mobile de la délégation de la Croix Rouge française était à Howell Center le 31 juillet dernier pour le lancement d’une nouvelle campagne de dépistage de Covid-19.

Face à la recrudescence des cas positifs au nouveau coronavirus, l’Agence Régionale de Santé et la Préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont souhaité mettre en place une nouvelle campagne de dépistage. Mobile et gratuite, cette campagne s’adresse à tout citoyen désireux de réaliser un test PCR.

Cette campagne se déroulera sur tout le territoire selon le planning suivant :

• Lundi 3 août à Sandy Ground zone centrale : 9H30-13H00

• Mardi 4 août à Super U Hope Estate : 9H30-12H30 et 15H-17H

• Mercredi 5 août à Super U Hope Estate : 9H30-12H30 et 15H-17H

• Jeudi 6 août à Poste de Grand Case : 9H30-13H00

• Vendredi 7 août à La Poste de Marigot : 9H30-13H00

• Samedi 8 août à Leader Price Hope Estate : 9H00-13H00

