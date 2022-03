Daniel Gibbs : «Je suis le seul à maintenir mes convictions »

Daniel Gibbs est le premier à avoir déposé lundi en préfecture sa liste pour le second tour des élections territoriales qui se déroulera dimanche, une liste à laquelle il n’a apporté aucune modification.

«Je suis le seul candidat à maintenir mes convictions, mes valeurs, une équipe soudée, une équipe loyale. On était 26 au départ, on sera les mêmes 26 à l’arrivée», confie-t-il. Et de dénoncer ses camarades qui ont fait alliance, «qui ont fait des calculs uniquement par intérêt personnel et non pas pour l’intérêt du territoire».

«On m’a reproché d’avoir manqué de transparence et aujourd’hui ce sont ces mêmes personnes qui m’ont critiqué, qui mentent à la population en allant vers une autre liste pour le second tour», convient-il. En 2012, Daniel Gibbs arrivé en seconde position derrière le RRR, n’avait pas fait alliance. «On avait 150 voix de retard, j’aurais pu faire alliance pour aller chercher des voix, mais je n’avais pas voulu le faire, je suis toujours fidèle à mes convictions», ajoute-t-il.

Aujourd’hui, Daniel Gibbs accuse 54 voix de retard sur la liste menée au premier tour par Louis Mussington et aborde «avec beaucoup de sérénité» ce second tour. «J’ai confiance en ma population. Ma population n’est pas dupe et va voir que beaucoup ont changé de liste pour le second tour uniquement par intérêt. Je suis très confiant», déclare-t-il. _Soualiga.post.com

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui