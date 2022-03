ELECTIONS TERRITORIALES (2ème tour dimanche 27 mars) : Louis Mussington a intégré 5 membres d’Alternative au RSM

La liste menée par Louis Mussington, le Rassemblement saint-martinois (RSM) est arrivée en tête du premier tour des élections territoriales avec 25,40 % des suffrages exprimés. Elle devance la Team Gibbs de 54 voix. Quelques minutes après la proclamation officielle des résultats, Louis Mussington a déclaré «être ouvert au dialogue» en vue de réaliser des alliances.

«Mais au final il n’y a pas eu de négociations», explique-t-il. «Aucun candidat n’a jugé utile de venir s’asseoir autour de la table. La seule à être venue est Valérie Damaseau d’Alternative», confie Louis Mussington. «Yawo Nyuiadzi est aussi venu, lundi à 23 heures, mais cela était trop tard», tient-il à ajouter.

Louis Mussington a intégré cinq membres d’Alternative mais ne leur a pas offert des positions élevées dans sa liste à la demande de ceux-ci ; Valérie Damaseau est placée en 8e position, Audrey Gil est 14e, Bernadette Venthou-Dumaine 16e, Ken Seymour et Léonard Maccow se trouvent en 23e et 25e position.

La nouvelle liste ainsi formée porte toujours le même nom, Rassemblement saint-martinois.

Louis Mussington regrette le maintien de Generation Hope menée par Jules Charville et ses alliances avec Saint-Martin avec vous et Avenir Saint-Martin. «Cette troisième liste n’a aucun sens. C’est juste une manière virulente de faire échouer le RSM», conçoit-il. Toutefois, le leader du Rassemblement saint-martinois aborde ce second tour qui se déroulera dimanche «avec optimisme». _Soualiga.post.com

