CYCLISME : Le sociétaire de l’AS Marigot Kisean George vainqueur de la dernière étape du Gwad’ Avenir Tour

Du 23 au 27 octobre 2024 s’est déroulé en Guadeloupe la dernière compétition du calendrier cycliste de l’année, le Gwad’ Avenir Tour, course à étapes pour les catégories U17, U19 et U23, avec la présence du club de l’AS Marigot.

Plusieurs cyclistes saint-martinois étaient engagés dans les différentes catégories : Orlan Gumbs, Kisean George, Phil Louis-Isidore et Kenny Carty en entente avec le club de Marie-Galante (UVMG) et son coureur Armand Alvarade.

Les coureurs saint-martinois se sont très bien comportés, surtout Kisean George qui était tous les jours aux avant-postes, dans les bonnes échappées. Une tactique de course payante pour le jeune espoir du cyclisme saint-martinois qui a remporté avec brio la dernière étape à Capesterre-Belle-Eau.

Steve Galvani, président de l’AS Marigot tient à féliciter le bon travail réalisé par les coachs Eddie Grell et Keith Carty, sans oublier les fidèles partenaires du club Hot Look Vision, Erick Ambulance, H&R Supply, Mad Designs, Sound Masters et TV Sat & Services. _AF

