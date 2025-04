SÉLECTION : Deux journées de détection pour intégrer le Centre Sportif Territorial de Tennis et Beach Tennis

Les jeunes passionnés de tennis ou de beach tennis à Saint-Martin auront bientôt l’occasion de franchir un cap important dans leur parcours sportif. Le Centre Sportif Territorial (CST) de Tennis et Beach Tennis organise fin de semaine deux journées de détection, destinées aux collégiens et lycéens désireux de concilier haut niveau et réussite scolaire.

Intégré au Pôle Parcours de Performance du Centre d’Excellence et d’Éducation par le Sport (CEES), ce dispositif a pour vocation d’accompagner les talents de demain dans un cadre structurant. Sous la supervision de professionnels diplômés et expérimentés, les jeunes athlètes bénéficient d’un encadrement alliant rigueur sportive et accompagnement éducatif, condition essentielle pour progresser sans compromettre leur avenir scolaire.

Les journées de détection se dérouleront le vendredi 11 avril, de 16h à 18h au KKO Beach Club de la Baie Orientale pour les disciplines liées au beach tennis, et le samedi 12 avril, de 15h30 à 17h30, au Tennis Club de Saint-Martin, pour les passionnés de tennis.

L’objectif est clair : repérer les jeunes sportifs à fort potentiel et leur offrir les moyens de s’épanouir dans un parcours d’excellence, tant sur le plan académique que sportif. Une opportunité unique pour celles et ceux qui rêvent d’atteindre le plus haut niveau, tout en poursuivant leurs études dans les meilleures conditions. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour ces deux rendez-vous décisifs. _Vx

Infos et inscriptions :

Beach Tennis : 06 90 54 22 48

Tennis : 06 90 75 29 00

