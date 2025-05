ASSOCIATION / L’ACS ZEPIN et le “Challenge Yourself! Fit Up!” : Qui remportera le Moaï cette année ?

Depuis février dernier, l’association ACS ZEPIN insuffle une nouvelle dynamique à la vie associative de Saint-Martin avec son programme “Challenge Yourself! Fit Up!”. Pensé comme un pont entre activité physique et découverte culturelle, ce projet vise à sensibiliser petits et grands aux bienfaits du sport tout en redécouvrant l’histoire et le patrimoine de l’île de manière ludique.

Après des sessions de Pilates en février et deux randonnées culturelles le long du littoral ouest en mars et avril, l’association a proposé fin avril une escapade en motomarine, mêlant adrénaline et transmission de mémoire. Ces activités ne sont qu’un avant-goût de l’événement phare du mois de mai : le Rallye Culturel et Sportif, programmé pour le dimanche 18 mai.

Cette cinquième édition s’annonce déjà comme un grand moment. Organisé dans le cadre des commémorations de l’abolition de l’esclavage, le rallye mêlera sport, énigmes et jeux à travers un parcours ancré dans l’histoire de l’île. Ouvert à tous dès l’âge de 8 ans, l’événement réunit chaque année des participants venus de toute la Caraïbe, d’Europe et du Canada. Les équipes, composées de quatre personnes, s’affronteront dans une ambiance festive et engagée.

Grâce au soutien de la Collectivité, des partenaires et de nombreux commerçants, l’ACS ZEPIN poursuit sa mission : mobiliser autour des valeurs du sport, de la culture et de la mémoire. Rendez-vous le 18 mai !

Infos et inscriptions : 0690 369 620

Facebook : ACS ZEPIN Saint Martin