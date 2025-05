NATATION / Nager vers la confiance : un stage gratuit pour les enfants

Durant les deux dernières semaines de vacances scolaires, une vingtaine d’élèves de l’école Clair Saint-Maximin, issus de Quartier d’Orléans, ont pu bénéficier d’un stage de natation entièrement gratuit grâce à l’association Tous à l’Ô dans le cadre du dispositif “J’apprends à nager”. Une initiative rendue possible avec le soutien de la Collectivité de Saint-Martin et la Politique de la Ville.

Outre la gratuité du stage, un service de navette a assuré les trajets aller-retour entre l’école de Quartier d’Orléans et le site d’apprentissage, la plage du Galion, permettant à tous les enfants inscrits de participer sans contrainte. L’objectif pour les enfants était d’apprendre à nager en toute sécurité et acquérir des bases solides dans un cadre encadré et bienveillant.

À l’issue du stage, tous les enfants ont obtenu une licence auprès de la Fédération française de natation, preuve de leur engagement et de leur progression. Une dizaine d’entre eux ont également passé le diplôme du “sauv’nage”, test mêlant techniques de nage et gestes de sécurité aquatique. Même ceux qui ne l’ont pas obtenu ont impressionné par leur capacité à nager plus de quinze mètres en autonomie, preuve de l’efficacité de l’encadrement et du dispositif.

Pour l’association Tous à l’Ô portée par Boris Villemin, le bilan est sans appel : cette session est une véritable réussite, autant pour les enfants que pour les encadrants. Une expérience aquatique enrichissante qui, on l’espère, fera des vagues positives à long terme. _Vx