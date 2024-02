CULTURE / United Women Book Club : Et si on parlait littérature?

En cette année 2024, l’association littéraire United Women Book Club (UWBC), qui fêtera bientôt son 9ème anniversaire, élargit ses horizons avec la première séance de discussions de livres en français en mars prochain.

En réponse aux nombreuses demandes des amoureux de la littérature et des amis francophones de l’association, le UWBC fondé et présidé par Danielle Chance se réjouit de présenter ce nouveau groupe de discussion dédié aux passionnés de la langue française. Bien que la date et le lieu spécifiques de l’évènement en mars prochain ne sont pas encore finalisés, les personnes intéressées peuvent déjà commander les livres présentés à la Librairie des Isles (Rue Tah Bloudy, dans l’impasse à côté de la pharmacie de Concordia). Cette nouvelle aventure excitante du UWBC commencera avec le récit captivant des Caraïbes « Le Testament des Solitudes » d’Emmeline Prophète. Les discussions seront guidées par l’un des membres francophones de l’association, assurant ainsi une atmosphère chaleureuse et inclusive pour tous. Au cœur de cette initiative se trouve le désir d’atteindre tous les coins de notre communauté, de sensibiliser à la joie de la littératie et à la magie de la littérature. Comme le dit le dicton, « La culture ne crée pas les gens, mais les gens créent la culture ». Les membres du UWBC croient fermement en la puissance du récit pour connecter et inspirer. En ouvrant les discussions de livres en français à toutes les personnes, quel que soit leur genre, l’United Women Book Club poursuit son engagement et son travail indispensable de promotion de la lecture, de la diversité et de l’inclusion au sein de notre communauté insulaire : « Je crois fermement en la capacité de la littérature à rassembler les gens, en favorisant des liens positifs et significatifs » précise Danielle Chance. L’adhésion aux discussions de livres en français qui se dérouleront tous les 2 à 3 mois laissant aux participants le temps nécessaire pour savourer les livres choisis étant libre, l’UWBC veut créer un espace ouvert et accueillant pour tous ceux qui souhaitent participer à cette conversation enrichissante. L’association organisatrice travaille en étroite collaboration avec les librairies locales afin de garantir la disponibilité des livres sélectionnés tout en soutenant l’économie locale et la promotion de l’amour de la lecture. Pour participer à cette première discussion en français autour de l’œuvre d’Emmeline Prophète en mars prochain, inscrivez-vous sans attendre… _Vx

Infos & inscriptions : 0690 65 86 05 – unitedwomenbookclub@gmail.com

