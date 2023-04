CULTURE – ASSOCIATION : Les enfants de Sandy Ground s’essayent au théâtre

Pendant les deux semaines de vacances de Pâques, huit jeunes de Sandy Ground ont suivi gratuitement un stage de théâtre afin de goûter au pouvoir libérateur de ce moyen d’expression trop peu connu sur le territoire de Saint-Martin.

Initialement mis en place en programme périscolaire lancé par la Cité Éducative, le projet porté d’une main de maître par Audrey Duputié a été revisité de par son volonté d’offrir l’accès des ateliers de théâtre aux jeunes des quartiers prioritaires afin qu’ils trouvent sur les planches le moyen de s’exprimer et de découvrir les plaisirs de la comédie. L’organisation et la logistique, en partenariat avec l’association SOS enfants des îles et Cobraced, furent sans faille, du transport des jeunes de Sandy Ground à la Baie Orientale jusqu’à l’animation donnée par Virginie Contiès, les huit jeunes filles se sont révélées sur la scène du Théâtre de la Chapelle, bravant pour certaines leur timidité. Lors de ces dix matinées d’improvisation, de jeu et de découverte de soi, les comédiennes en herbe ont ressenti tous les bienfaits de la pratique théâtrale. En proposant ce type d’atelier qui a nécessité une année de travail, Audrey Duputié tenait particulièrement à faire connaître le théâtre, à faciliter l’accès à la culture et à sensibiliser la jeunesse saint-martinoise au 6ème art. Pour rappel, le théâtre de la Chapelle, acteur actif de la vie associative, offre gracieusement tous les ans 1.500 places aux associations de quartier de Saint-Martin pour assister aux représentations. Chaque année, de nombreuses scolaires sont organisées pour que les jeunes Saint-Martinois découvrent la magie qui se cache derrière le théâtre. Les huit jeunes filles talentueuses qui ont suivi ce premier stage des vacances de Pâques se rajoutent à la liste des personnes charmées. La prochaine session se déroulera la première semaine de juillet 2023. En attendant, l’équipe du Théâtre de la Chapelle travaille d’arrache-pied pour mettre en place les ateliers hebdomadaires et gratuits avec les enfants de Quartier d’Orléans, de Grand-Case et de Sandy Ground dès la rentrée prochaine. _Vx

