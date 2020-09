Vernissage du duo « Lugutestarea » à l’hôtel Hommage & Résidences Le temps, c´est de l´art !

Le duo Lugutestarea, composé par les artistes Luís Guerreiro et Virginie Planques, qui effectue une résidence artistique depuis le début de la crise sanitaire à l´hôtel Hommage & Résidences (ex hôtel Mercure), a invité les amateurs à partager leur art vendredi dernier. Le résultat est bluffant !

Reconnus pour leur créativité dans le monde des Festivals (ils participent à Universo Paralello (Brésil), Boom (Portugal), Fusion (Allemagne), Symbiosis (Californie), Virginie Planques et Luis Guerreiro sont devenus des vrais spécialistes en matière de upcycling, c´est à dire dans l´art de recycler les plus divers matériaux pour les intégrer dans leurs créations artistiques.

Armés de leur talent, de leurs connaissances techniques et de leur créativité, tous deux créent des scènes, des installations interactives, des sculptures, des pièces de design et de mobilier… leur champ d´action est sans limites!

Depuis le début du SXM Festival, ils reviennent régulièrement à Saint- Martin pour apporter leur vision et leur travail au meilleur festival de musique électronique des Caraïbes.

Cette année, ils devaient repartir le 21 mars dernier vers l´Europe, juste après le festival. Mais la pandémie mondiale a changé leurs plans et ils ont accepté l´invitation de Mr Baki Arbia de rester en résidence artistique à hôtel Hommage (anciennement Mercure).

Ils ont utilisé beaucoup de matériaux disponibles dans l´hôtel (vieux frigos, mannequin, métal de construction, béton..) comme matière première à leurs créations. Le fruit de ces cinq mois de réalisation artistique est visible dans les jardins et la marina de l´hôtel, notamment « L´Ange », « La sirène », « Kinetic bamboos », « Disco Rocket », « the Cry of Neptune » et bien d’autres sculptures aussi surprenantes les une que les autres !_AF

Plus d’infos :

https://lugutestarea.wixsite.com/lugu