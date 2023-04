SAUVETAGE : La SNSM de Saint-Martin vient en aide à un voilier en difficulté dans le chenal d’Anguilla

Les sauveteurs bénévoles de la SNSM de Saint-Martin ont effectué dernièrement une nouvelle sortie en mer pour venir en aide à un voilier victime d’une avarie.

A la mi-journée, après avoir rapidement chargé le matériel d’intervention à bord de la vedette de haute mer « Notre-Dame de la Garoupe », les amarres sont larguées. Une fois dans la baie de Marigot, les sauveteurs recontactent le CROSS AG afin de signaler leur appareillage et obtenir plus de précisions sur le bateau en difficulté ainsi que sa position GPS. Une fois localisé, le cap est mis vers la pointe Nord-Est d’Anguilla et un contact téléphonique est établi avec le capitaine du voilier en difficulté qui annonce qu’il n’a plus de mat et qu’il avance tant bien que mal à environ 2 nœuds vers Marigot. Au contact physique du voilier, les sauveteurs constatent que le mat est effectivement cassé à sa base mais toujours attaché au bateau par les drisses. Les voiles flottent, à moitié immergées, ce qui rend la manœuvrabilité très difficile. Le capitaine et propriétaire du voilier informe les sauveteurs également que 3 personnes saines et sauves sont à bord.

Dans le même temps, les équipiers ont préparé la remorque qui est ensuite envoyée sur le voilier grâce à la touline.

Une fois la remorque bien accrochée, le remorquage débute en direction de Marigot, à une vitesse moyenne de 5 nœuds. La mer étant plutôt calme avec quelques vagues, le remorquage se déroulera sans incident jusqu’à l’entrée de la marina Fort-Louis.

