CULTURE : Un voyage mémorable à Memphis pour le maître BBQ Eddie Cozier

Sacré grand vainqueur de la compétition de barbecue lors du Festival de la Gastronomie 2022, le pitmaster saint-martinois avait gagné un voyage découverte à Memphis (Tennessee). Du 17 au 20 mai, Eddie Cozier a côtoyé les maîtres de l’art.

Pour l’aider à développer son talent et lui offrir de nouvelles opportunités, l’Office de Tourisme avait convié le champion de la grillade à un événement incontournable dans l’univers de la cuisine au barbecue : Memphis in May International BBQ Festival, une compétition américaine rassemblant plus de 150 restaurateurs et entreprises au sein du Tom Lee Park. Une expérience inoubliable pour Eddie Cozier, accompagné à Memphis par Néilleda Désir et Frédérique Porier, membres de l’équipe de l’Office de Tourisme qui pilote le Festival de la Gastronomie. Sur place, la délégation saint-martinoise fut accueillie par Kevin Bludso, célèbre pitmaster américain invité à la dernière édition du Festival de la Gastronomie.

« Un voyage ahurissant ! »

Pour Eddie Cozier, l’expérience fut inoubliable. Durant 4 jours, le chef saint-martinois, connu pour animer le grill de « Quality Food » à la Baie Nettlé, a multiplié les rencontres, les observations et les dégustations. « C’était un voyage ahurissant ! J’ai rencontré énormément de monde, j’ai reçu beaucoup d’amour, beaucoup de conseils, et j’ai beaucoup appris » relate Eddie. Outre Kevin Bludso et ses associés qu’il a côtoyés durant toute la durée du festival, notre pitmaster a également fait connaissance avec le spécialiste de la grillade Rasheed Philips, qui l’a présenté au public lors d’une démonstration.

Suivez Eddie sur Insta !

Sur les conseils de Kevin Bludso et Rasheed Philips, le chef saint-martinois a créé une page Instagram @eddiecozier afin de mieux valoriser son travail et saisir les nouvelles opportunités qui pourront se présenter. Des négociations se sont ouvertes avec Kings Ford pour faire du chef saint-martinois un ambassadeur de la marque et l’inviter à la prochaine édition du festival de Memphis. Pour Eddie, l’expérience est plus que bénéfique : « J’ai découvert de nouvelles façons de griller, un autre genre de barbecue que je ne connaissais pas, c’est un truc de fou, c’était vraiment super car j’aimerais m’inspirer de ces techniques pour les proposer ici, en plus de nos techniques traditionnelles ».

